Kuntz: Politische Debatten „tun dem Fußball nicht gut“

Es habe zuletzt bei Großveranstaltungen „viele andere Themen“ neben dem Sportlichen gegeben, sagte Kuntz. „Politiker nutzen es als Bühne für ihre Auftritte, darunter leidet der Fußball.“ Der langjährige deutsche U21-Nationaltrainer warnte vor zu hohen Erwartungen an die Sportler. „Den eigentlichen Aufruhr hätte es geben müssen, als die WM an Katar vergeben wurde. Das ist nicht passiert“, kritisierte er. „Ganz zum Schluss wurde dann von den Fußballern etwas erwartet, das in die Sportpolitik gehört und nicht auf den Fußballplatz.“ Es sei aber richtig, wenn Fußballer eine Meinung hätten und sich äußerten.