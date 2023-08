Kuss-Skandal: Vereinte Nationen kritisieren Rubiales

Das UN-Menschenrechtsbüro stellte sich ebenfalls an die Seite von Hermoso. „Frauen sind im Sport weiterhin sexueller Belästigung und Missbrauch ausgesetzt. Jeder von uns hat Verantwortung dafür, dass solcher Missbrauch angeprangert wird. Wir schließen uns der Spanierin Jenni Hermoso und all jenen an, die sich für ein Ende von Missbrauch und Sexismus im Sport einsetzen. Machen Sie dies zu einem Wendepunkt“, schrieb es.