Lahm blickt noch positiv auf deutsche EM-Chancen

„Noch ist die Zeit da, noch bin ich positiv“, sagte der frühere DFB-Kapitän bei der Vorstellung des offiziellen EM-Maskottchens in Gelsenkirchen. Die Nationalmannschaft spielt am Abend in der Schalker Arena gegen Kolumbien in ihrem letzten Test vor der Sommerpause, die Partien gegen die Ukraine (3:3) und in Polen (0:1) waren zuvor enttäuschend gewesen.