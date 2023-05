Lahm: Zusammenhang zwischen Champions League und Nationalelf

In dieser Saison war der FC Bayern in der Champions League im Viertelfinale an Manchester City gescheitert. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Coaches Pep Guardiola hatte im Achtelfinale RB Leipzig ausgeschaltet. Borussia Dortmund war in der Runde der besten 16 am FC Chelsea gescheitert, Eintracht Frankfurt am SSC Neapel. Das Endspiel bestreitet City am 10. Juni in Istanbul gegen Inter Mailand.