Landgericht Dortmund verhängt Ordnungsgeld gegen DFB

Das Gericht hatte dem Fußball-Weltverband FIFA und DFB nach Klagen von zwei Spielervermittlern und einer Spielervermittler-GmbH untersagt, ein neues Reglement anzuwenden, das am 1. Oktober vollständig in Kraft treten soll. Spielervermittler dürfen demnach vorerst weiter ohne die geplanten Einschränkungen Transfers abwickeln. Die Kläger hatten argumentiert, dass die am 9. Januar teilweise in Kraft getretenen Regelungen sowohl nach europäischen Vorgaben als auch deutschem Recht wettbewerbswidrig seien und sie dem Kartellverbot unterliegen würden. Das Gericht folgte dieser Argumentation.