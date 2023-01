Laser-Show bei Ronaldo-Vorstellung: „Ist nicht das Ende“

Ronaldo betonte, er wolle etwas in Saudi Arabien entwickeln. Die Kritik an seiner Entscheidung interessiere ihn nicht, so der Portugiese. Es sei „ein Vergnügen“ und „eine Ehre“, hier zu sein, so Ronaldo: „Ich bin ein Weltbürger. Ich will die Leute glücklich machen und dem Land helfen, besser zu werden.“ Ein Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen international immer wieder in der Kritik steht und eine Liga, die sportlich höchstens zweitklassig ist.