Lederhose und Rechtsverkehr: Kanes neues Leben in München

Er geht das Abenteuer ohne Vorerfahrungen an. Sein ganzes Leben - auch sportlich - verbrachte er in England. „Es ist mein erster großer Transfer, in den ich involviert war“, erzählte er bei seiner Vorstellung in München. Der Hype um ihn, die enorme Zuneigung der Fans, das Interesse an allem, was er tut, auch als Privatperson, haben ihn überwältigt. Kane gibt sich bislang sehr offen für alles. Er lässt Fan-Nähe zu. Er erweist sich als Vollprofi.