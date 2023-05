Leipzig, Union und Freiburg buchen Europapokal-Ticket

Bayer Leverkusen hat als Sechster acht Zähler Rückstand auf das Duo. Die Rheinländer können zudem mit einem Europa-League-Triumph das Ticket für die Champions League lösen. Im Halbfinale trifft das Team von Trainer Xabi Alonso auf die AS Rom. Sollte Leverkusen die Europa League gewinnen und in der Liga nicht unter die ersten vier kommen, gibt es in der kommenden Saison fünf Bundesliga-Starter in der Champions League.