Lektion für Arsenal - Guardiolas Lektion für Arteta

Guardiola betonte zwar, seine Mannschaft sei noch nicht Erster und habe noch sieben Premier-League-Partien zu absolvieren. Doch darunter sind zwei Nachholspiele. Angesichts von zwei Punkten Rückstand würde dem Titelverteidiger schon ein einziger Sieg oder zwei Remis reichen, um Arsenal zu überholen. „Das ist das Wichtigste“, so Guardiola. „Wir haben das Schicksal in unseren Händen. Jetzt, wo wir am Ende der Saison ankommen, ist es am wichtigsten, dass es von uns selbst abhängt.“