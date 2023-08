Leverkusen gewinnt gegen Leipzig, Dortmund jubelt spät

Bayer Leverkusen gewann zuvor das erste Spitzenspiel der Saison mit 3:2 (2:1) gegen DFB-Pokal- und Supercupsieger RB Leipzig. In der noch wenig aussagekräftigen Tabelle zog der VfB Stuttgart durch ein 5:0 (2:0) gegen den VfL Bochum an Meister FC Bayern vorbei, der am Freitag 4:0 (1:0) bei Werder Bremen gewonnen hatte.