Leverkusen ohne Schick nach Budapest

Ob er am Sonntag gegen den FC Bayern München ein Thema werden könne, sei „nicht einfach zu beantworten“, sagte Rolfes: „Das könnte schwierig werden.“ Man gehe aber weiter davon aus, dass kein operativer Eingriff nötig sei. „Wir hoffen weiter, dass wir das so in den Griff bekommen“, sagte Rolfes: „Und dass wir es auch zeitnah in den Griff bekommen. Es ist keine einfache Verletzung. Man muss schauen, dass man in Schritten vorwärtskommt.“