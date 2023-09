Logen-Gast Tuchel bejubelt Bayerns wilden Topstart

Die Aufstellung hatte aber noch Tuchel gemacht. Und Champions-League-Spiele in Tuchels Amtszeit sind weiter keine Thomas-Müller-Spiele. Der 34-Jährige saß wie schon in beiden Partien gegen City im April auf der Bank. Der wieder richtig fitte Jamal Musiala kam neu in die Startelf. Und der 20-Jährige zeigte nicht nur bei einem brillanten Sololauf vor Gnabrys 2:0, warum Tuchel ihn vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN als „Schlüsselspieler“ bezeichnete. Müller musste bis zur 87. Minute warten, ehe er für Kane reinkam.