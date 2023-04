Manchester City im Schongang mit 3:1 gegen Leicester

In der Liga-Tabelle hat Man City drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. Die beiden Konkurrenten treffen am 26. April in Manchester im direkten Duell aufeinander. City hat die bessere Tordifferenz. Ins Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München am Mittwoch geht Man City nach dem 3:0 im Hinspiel als klarer Favorit.