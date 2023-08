Manchesters Varane beschwert sich über vollen Spielplan

Varane bezog sich auf eine Ansage der FA an die Schiedsrichter, in der kommenden Saison härter durchzugreifen und bei Unterbrechungen konsequent alles nachspielen zu lassen. „Ich habe das Gefühl, dass diese Veränderungen unserem Spiel schaden“, monierte der ehemalige französische Nationalspieler. „Wir wollen auf dem Platz einfach in einer guten Verfassung sein, um für unseren Verein und unsere Fans 100 Prozent zu geben. Warum wird unsere Meinung nicht gehört?“