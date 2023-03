Mané und Haller in Qualifikation für Afrika-Cup erfolgreich

In der Gruppe H belegt die Elfenbeinküste nach drei von sechs Spieltagen mit sieben Punkten Platz eins vor Sambia (6 Punkte). Die besten zwei Teams jeder Gruppe nehmen am Afrika-Cup im kommenden Jahr teil, der in der Elfenbeinküste stattfinden wird. Senegal (9) führt die Gruppe L mit drei Siegen aus drei Spielen souverän vor Mosambik (4) an.