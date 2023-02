Mané zurück im Münchner Teamtraining

Manés Pflichtspiel-Comeback steht nun bevor. Der Sommer-Zugang vom FC Liverpool hatte sich am 8. November beim 6:1 des FC Bayern in der Bundesliga gegen Werder Bremen am Wadenbeinköpfchen verletzt. Er musste operiert werden und verpasste die WM in Katar. Seit Wochen arbeitete er individuell an seiner Rückkehr in den Wettkampfbetrieb.