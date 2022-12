Marokkos WM-Helden reden vom Titel

Das Mannschaftsfoto der Profis in den roten Trikots und grünen Hosen auf dem Rasen des Al-Thumama Stadions wird für immer in den Fußball-Geschichtsbüchern zu finden sein: Als erstes afrikanisches Team stehen die Löwen vom Atlas in einem WM-Halbfinale, gefeiert nicht nur in Afrika, sondern in vielen Teilen der arabischen Welt. Und der Trainer denkt bereits an den ganz, ganz großen Coup.