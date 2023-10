Matthäus über achten Ballon d'Or für Messi: Wahl eine Farce

Der 36-jährige Argentinier hatte die Ehrung für die vergangene Saison in Paris erhalten und in der Abstimmung vor Torjäger Haaland von Manchester City und Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain gewonnen. An der erneuten Wahl Messis sehe man, „dass eine WM mehr zählt als alles andere. Haaland ist für mich der beste Spieler der vergangenen zwölf Monate, der bedeutende Titel mit Manchester City gewonnen hat (Champions League, Premier League und FA Cup) und dabei Torrekorde gebrochen hat“, sagte Matthäus, der 1990 zum Weltfußballer gewählt worden war.