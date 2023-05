Messi entschuldigt sich nach Suspendierung bei PSG

„Nach allem, was passiert ist, wollte ich dieses Video machen. Zunächst einmal entschuldige ich mich bei meinen Mannschaftskameraden und beim Verein“, sagte der 35-jährige Argentinier in einem bei Instagram veröffentlichen Clip: „Ich dachte wirklich, dass wir nach dem Spiel einen freien Tag haben würden, wie es in den vergangenen Wochen der Fall war.“