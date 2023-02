Messi lässt Zukunft im Nationalteam weiter offen

„Ich weiß es nicht“, antwortete der sechsmalige Weltfußballer in einem Interview der argentinischen Sportzeitung „Olé“ auf die Aufforderung, Hoffnung dafür zu machen, dass er an der Copa América 2024 und der WM teilnehme. Die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko scheine „weit weg“.