Messi trifft: Miami steht im Halbfinale des Leagues Cup

Der Weltmeister aus Argentinien erzielte beim 4:0 (2:0) gegen Charlotte FC in der 86. Minute den Treffer zum Endstand. Auch am 3:0 war er mit dem vorletzten Pass entscheidend beteiligt, Charlottes A Malanda erzielte bei seinem Rettungsversuch dann ein Eigentor. Josef Martínez hatte Miami mit einem Elfmetertor in Führung gebracht (12. Minute), Robert Taylor traf zum 2:0 (32.).