Milliarden-Versuchung: DFL lockt Clubs mit Investoren-Geld

Berlin (dpa) - . Die Zahlen hören sich wirklich zu verlockend an. 2,5 Milliarden Euro für die Fußball-Bundesliga? Oder sogar 3 Milliarden für die 36 Clubs? Die Deutsche Fußball Liga (DFL) treibt derzeit den angestrebten Teilverkauf von Medienrechten an Finanzinvestoren voran und lockt mit hohen Summen. Aber ist das so einfach und so lukrativ, wie es sich anhört?