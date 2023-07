Mit 15 Krebs, mit 18 Weltklasse: Kolumbiens Linda Caicedo

Heute sagt Linda Caicedo: „Ich wurde wieder gesund und hatte die Unterstützung meiner Familie. Jetzt fühle ich mich sehr gut. Was geschehen ist, hat mich wachsen lassen. Ich empfinde Dankbarkeit und bin glücklich hier zu sein.“ Bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland gilt sie als kommender Star - und steht im zweiten Vorrundenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) im Blickpunkt.