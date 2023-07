Mit Nübel und Mané: Bayern startet Vorbereitung auf Saison

Geplant ist, dass die Mannschaft am Samstag das erste Teamtraining absolviert. Am selben Tag will Trainer Thomas Tuchel mit seinen Spielern auch ins erste Trainingslager am Tegernsee reisen. Dort will der deutsche Fußball-Rekordmeister dann bis Donnerstag die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Spielzeit fortsetzen.