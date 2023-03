Motivierter Ronaldo nicht mehr alleiniger Portugal-Kapitän

Lissabon (dpa) - . So gelassen hat Cristiano Ronaldo sich in den letzten Monaten nur selten gezeigt. Ohne Eile betrat Portugals Fußball-Superstar den Pressesaal in Lissabon, auch die Fragen der anwesenden Journalisten beantwortete der 38-Jährige geduldig und entspannt.