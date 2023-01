Müller zum Kurzzeit-Jokereinsatz: Muss sich unterordnen

Trotz allem sei er „natürlich heiß drauf, Minuten zu sammeln“, erklärte Müller, der auf ein schwieriges Halbjahr mit ungewöhnlich vielen Pausen zurückblickt. Letztmals vor seinem Kurzeinsatz in Leipzig war er in der Bundesliga am 30. September beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen zum Einsatz gekommen. Danach folgten noch eine Partie im DFB-Pokal und zwei Spiele in der Champions League, ehe er vor dem WM-Start hatte pausieren müssen.