„Müssen liefern“: Nationalspieler spielen auch für Flick

Der 29-Jährige bleibe „bei meiner Aussage, dass wir unfassbare Qualität haben, verstehe aber auch jeden, der aktuell nicht so wirklich daran glaubt“. Es liege an den Spielern, das zu verändern, sagte Gosens vor der Partie gegen die Japaner an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg und am folgenden Dienstag in Dortmund gegen den Vize-Weltmeister. „Wir müssen eine Aufbruchstimmung erzeugen, die Nation hinter uns bringen. Jeder hier, und das kann ich jedem versichern, ist sich dem Ernst der Lage bewusst. Wir müssen liefern, und das werden wir tun.“