Zu vermuten ist, dass der Heimvorteil in Herren-Ligen stärker ausgeprägt ist als in Frauen-Ligen. Immerhin gibt es regional deutlich weniger Frauen-Teams, die in Ligen zusammengefasst werden können, sodass das Leistungsgefälle zwischen den Mannschaften größer sein dürfte als bei den Männern. Ob die ohnehin deutlich schwächere Mannschaft dann zu Hause oder auswärts spielt, dürfte nicht mehr allzu sehr ins Gewicht fallen und dementsprechend der Heimvorteil nicht ganz so ausgeprägt sein – so unsere These. Ob sie sich bewahrheitet hat, finden Sie hier heraus: