Nach Aus in München: Kahns Bruder kritisiert FC Bayern

Die Trennung von Sportvorstand Kahn (53) und Sportdirektor Hasan Salihamidzic (46) war am Samstag kurz nach dem Gewinn der deutschen Fußball-Meisterschaft publik geworden. So eine Entscheidung falle nicht von heute auf morgen. „So etwas wurde im Langen mit Sicherheit schon vorher erarbeitet. Man hat sich schon früh Gedanken gemacht, wie kann man Oliver Kahn ersetzen. Ich hätte mir gewünscht, dass man Oliver früher informiert, vielleicht sogar ein, zwei, drei Monate sich vorher zusammensetzt und sagt, ok es passt uns nicht und wir wollen uns im Sommer trennen.“