Nach Tor-Rekord: Haaland verspricht weitere Großtaten

Mit seinen beiden Treffern in der 51. und 64. Minute ist Haaland der Spieler, der in der Liga-Geschichte am schnellsten 20 Tore erzielt hat - nach nur 14 Spielen. Den bisherigen Bestwert von 21 Partien hatte Kevin Phillips in der Saison 1999/2000 mit dem FC Sunderland aufgestellt. „Innerlich habe ich mir gesagt, ich hätte fünf Tore machen können“, sagte Haaland und fügte an: „Ich bin wirklich glücklich, ich hätte mehr Tore erzielen können, aber so ist das Leben. Was kann ich tun? Ich werde mehr trainieren.“