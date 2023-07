Nach Verletzung: BVB-Profi Schlotterbeck bricht USA-Reise ab

Die Blessur hätte „einen Trainingseinsatz in den kommenden Tagen nicht ermöglicht“, teilte der deutsche Vize-Meister mit. Schlotterbeck trat daher die Heimreise an, während seine Teamkollegen nach Las Vegas weiterreisten. Dort steht ein Testspiel gegen den englischen Rekordmeister Manchester United auf dem Programm. Anschließend folgt in Chicago eine Partie gegen den FC Chelsea (3. August/2.30 Uhr MESZ).