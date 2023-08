Nachwuchsfußball: FC-Trainer Baumgart zweifelt an Reform

„Du gibst den Kindern nur Spaß, wenn du sie spielen lässt“, meinte Wagner. Es sei schrecklich, wenn er U8- bis 14-Trainer mit Taktiktafeln sehe. „Man muss sie bis zur U14 verbieten, die muss in den Vereinen weggesperrt werden. Das klaut nur Zeit vom Training“, sagte er, „ich als Vater will, dass mein Sohn die ganze Zeit zockt. Die Tabelle ist am Ende des Tages völlig wurscht.“ Dafür werde er vor Ort und online Fortbildungen mit 100, 200 Jugendtrainern halten, kündigte Wagner an.