Nagelsmanns To-do-Liste: US-Tour, EM-Idee und Neuer-Frage

Am 9. Oktober hebt der Flieger von Frankfurt nach Boston ab. Ein paar Tage davor muss Nagelsmann seinen ersten Kader nominieren für die Testspiele gegen die US-Auswahl am 14. Oktober in Hartford sowie drei Tage später (Ortszeit) gegen Mexiko in Philadelphia. „Für so eine Reise in die USA gibt es immer Für und Wider“, sagte er mit Blick auf die körperliche Belastung mit Jetlag und Reisen. Für ihn persönlich erkennt er aber „ein großes Für“, weil er gleich eine intensive Zeit mit der Mannschaft erleben könne. Kleiner Vorgeschmack aufs Heim-Turnier im kommenden Sommer.