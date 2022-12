Neymar und Brasilien am Boden: Kroatien stoppt Seleção

Ein Jahr nach dem Copa-América-Titel von Lionel Messi und Co. werden die Brasilianer am 18. Dezember schon wieder zusehen müssen, wie eine andere Nation die eigentlich von der Seleção beanspruchte Trophäe in den Nachthimmel von Lusail recken wird. Das Warten geht weiter, mindestens bis zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Dabei waren neben Neymar in Richarlison, Vinicius Jr. und Raphinha zahlreiche weitere Ballkünstler für die Brasilianer dabei und die Aussichten glänzend.