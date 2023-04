Niedrigere Gehälter und mehr Bratwürste: Der DFL-Report

Nach einem Report der Europäischen Fußball-Union UEFA aus dem Februar 2023 liegt die Personalaufwandsquote in der englischen Premier League, der italienischen Serie A, der spanischen Primera Division und der französischen Ligue 1 um sechs bis 28 Prozentpunkte höher. In der 2. Bundesliga sind die Gehälter an sich zwar gestiegen. Da der Umsatz deutlich stärker anwuchs, sank die Quote für die Ausgaben in die Profimannschaft auf einen Tiefstwert von 30,2 Prozent.