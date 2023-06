Nkunku-Wechsel von RB Leipzig zum FC Chelsea fix

„Nun ist es für mich Zeit, ‚Au Revoir‘ Leipzig zu sagen. Ich bin RB Leipzig und jedem im Verein unglaublich dankbar – meiner Mannschaft, dem Trainerteam, dem Staff und Mitarbeitenden und vor allem den Fans. Ich hatte vier Jahre in Leipzig, die ich nie vergessen werde“, sagte Nkunku in einer RB-Mitteilung, während er parallel von Chelsea mit den Worten zitiert wird: „Nachdem ich in der Ligue 1 und der Bundesliga gespielt habe, möchte ich jetzt in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt.“