Noch kein EM-Fieber: Völler schützt Flick

In Frankfurt stand für Flick, Eintracht-Torwart Kevin Trapp, Emre Can und Leroy Sané am Nachmittag ein Besuch beim Jahrestag-Fest der EM-Gastgeberstadt auf dem Programm. Das Quartett schrieb eine gute halbe Stunde lang etliche Autogramme und erfüllte Selfie-Wünsche. Auch das war in der Mainmetropole aber nicht unbedingt das Tages-Highlight. Tausende Menschen nahmen am Mittwoch am großen Firmenlauf teil, der die Stadt in Teilen lahmlegte.