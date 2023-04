Nürnberg und Rostock verlieren im Zweitliga-Abstiegskampf

Die Nürnberger verloren 1:2 (0:2) bei Holstein Kiel. Der Club hat mit Übergangscoach Dieter Hecking, dem dritten Trainer dieser Saison, erst zwei von sieben Spielen gewonnen. Das erste Gegentor in Kiel war aus Nürnberger Sicht besonders bitter und kurios: In der 19. Minute schoss FCN-Torwart Peter Vindahl den Kieler Lewis Holtby an. Von dort aus prallte der Ball zu Holstein-Stürmer Steven Skrzybski. Dessen harmlosen Schuss lenkte Florian Flick dann über die eigene Torlinie. Beim 2:0 in der 39. Minute legte sich Fabian Reese den Ball selbst vor und schloss sehenswert aus der Drehung ab.