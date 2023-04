Nur ein Zwischentief? Gründe für die neue BVB-Zuversicht

Neben Siegtorschütze Youssoufa Moukoko war auch Edin Terzic ein Matchwinner beim BVB. In seinem 50. Bundesliga-Spiel als Chefcoach gewann er zum 32. Mal - keinem anderen Dortmund-Trainer waren in seinen ersten 50 Partien so viele Siege gelungen. Terzic zeigte mit der Einwechslung von Moukoko einen guten Riecher. Fünf Minuten nach seiner Hereinnahme traf der Stürmer, der vor der Partie wegen seines Bankplatzes noch sehr unzufrieden gewesen war. Terzic hatte sich den 18-Jährigen nochmal zur Seite genommen, mit ihm gesprochen und ihm sogar den Siegtreffer als Joker prophezeit.