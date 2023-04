Oberschenkelverletzung: Modric fällt wohl länger aus

Der 37-Jährige zog sich am vergangenen Dienstag im Ligaspiel beim FC Girona (2:4) eine Blessur am hinteren linken Oberschenkel zu, wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Die Sportzeitung „Marca“ und andere spanische Medien berichteten, der kroatische Nationalspieler könnte dem Team um Ex-Weltmeister Toni Kroos länger fehlen.