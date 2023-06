Österreich holt Punkt in Belgien - Haaland-Tor reicht nicht

Berlin (dpa) - . Die belgische Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland erstmals Federn gelassen. Die Roten Teufel kamen im Heimspiel in Brüssel gegen Österreich nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und sorgten für eine getrübte Heimpremiere von Domenico Tedesco.