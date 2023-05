Özil postet Pro-Erdogan-Video zur Stichwahl in Türkei

Istanbul (dpa) - . Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat am Tag der Präsidentschaftswahl in der Türkei einen Wahlaufruf für Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gepostet. „Zu dir immer ja“, hieß es in dem Video unter Bezug auf den türkischen Präsidenten, das Özil via Twitter teilte.