Offiziell: Farke neuer Trainer bei Leeds United

Farke sagte in einer Club-Mitteilung, er sei sich seiner Verantwortung bewusst. Er wolle die Erwartungen erfüllen und das in ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen. „Am wichtigsten ist, in diesem Club wieder einen Zusammenhalt und eine Einheit herzustellen“, betonte Farke. Er freue sich auf das erste Spiel in der neuen Saison. Am 6. August geht es für Leeds dann daheim gegen Cardiff City.