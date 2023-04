Ohne jeden Quatsch: Toni Kroos prägt Ära mit Real Madrid

Kroos selbst erklärte das Erfolgsgeheimnis von Real bei „Prime Video“ so: „Wir haben insgesamt eine Mannschaft, die zusammen ein bisschen was erlebt hat, die in vielen Spielen sehr viel leiden musste. Wenn du solche Phasen überstehst und oftmals noch als Sieger hervorgehst, dann gibt dir das in diesen Spielen die Ruhe und den Glauben, es am Ende doch noch hinzubekommen.“