„Optimale Besetzung“: Hürzeler wird Trainer bei St. Pauli

Denkbar war auch gewesen, dass er ins zweite Glied zurückgeht, doch nun ist Hürzeler die Nummer eins. Als Spielertrainer (2016 bis 2020) führte er den bayerischen Club FC Pipinsried zweimal in die Regionalliga, er war beim DFB Co-Trainer der U18 und U20, ehe er zum FC St. Pauli wechselte. Derzeit macht der in Houston/Texas geborene Coach seine Fußball-Lehrer-Lizenz und ist damit voraussichtlich im März fertig. Bereits am 27. Dezember beginnt der Club mit der heißen Phase der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. In die Rückrunde startet St. Pauli am 29. Januar mit dem Gastspiel beim 1. FC Nürnberg.