Pavard im Bayern-Training - Klostermann möglicher Nachfolger

In Abwesenheit von Stareinkauf Harry Kane, der zum vierten Mal Vater geworden war, trainierte Pavard heute im ersten öffentlichen Training der neuen Saison noch mit seinen Mitspielern an der Säbener Straße - womöglich das letzte Mal. Im Wechselpoker um den 27-Jährigen sollen sich die Münchner mit Inter Mailand geeinigt haben. Die Bayern sollen 28 Millionen Euro feste Ablöse plus fünf Millionen Euro Boni erhalten.