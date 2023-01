Pelé findet letzte Ruhe in Friedhofshochhaus in Santos

Der Weltverband FIFA kündigte an, seine Mitgliedsverbände dazu aufzufordern, in jedem Land ein Stadion nach Pelé zu benennen. „Die Kinder, die kommenden Generationen auf der ganzen Welt müssen wissen, wer Pelé war. Und wenn sie dann in 30, 50, 100 Jahren ein Tor in einem nach Pelé benannten Stadion schießen und fragen, wer er war, können wir sagen: Er war der Größte und er hat uns bewegt“, sagte FIFA-Präsident Infantino bei der Totenwache in Santos.