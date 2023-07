Petersen: Während Karriere 18 Monate in Therapie

Angefangen hat alles mit einer schlaflosen Nacht. Ironischerweise am Höhepunkt seiner Fußball-Karriere. Petersen weilte 2018 im Trainingslager der Nationalmannschaft. Südtirol. Kurz vor der WM in Russland. Joachim Löw hatte den Stürmer überraschend ins vorläufige Aufgebot berufen. Petersen bekam kein Auge zu, wie er in seinem am 24. Juli erscheinenden Buch „Bankgeheimnis“ berichtet. Also googelt er, stellt Selbstdiagnosen. „Mein Kopf stand nicht mehr still“, sagt Petersen.