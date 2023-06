Prämie, Schiri, Brause: Fragen und Antworten zum Pokalfinale

Das ZDF und Sky übertragen das Finale. Am ZDF-Mikro sitzt Oliver Schmidt, Co-Kommentator wird Hanno Balitsch sein. Per Mertesacker ist als Experte im Studio, wo Katrin Müller-Hohenstein moderiert. Im vergangenen Jahr verfolgten im Schnitt 8,1 Millionen Zuschauer den Sieg von Leipzig gegen Freiburg in der ARD. Bei Sky sitzt während des Spiels Wolff Fuss am Mikro. Außerdem sind Moderatorin Britta Hofmann und Experte Lothar Matthäus im Einsatz.