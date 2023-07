Probleme an der Hüfte: Müller reist aus Trainingslager ab

Die Asien-Reise vom 24. Juli bis 3. August kommt für Neuer noch zu früh, ebenso der Supercup am 12. August gegen Pokalsieger RB Leipzig und der Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen. „Wichtig ist, dass er Schritt für Schritt weitermacht. Wenn er dann mal teilintegriert ist, wird er voraussichtlich nicht viel Zeit brauchen, um in die ganz spezifischen Abläufe reinzukommen“, sagte Tuchel. Am Tegernsee absolvierten die Stars am Montagvormittag eine weitere Einheit.